BNP Paribas : un responsable stratégie pour la division REIM

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM)se dote d'un Global Head of Strategy (responsable de la stratégie) afin de consolider ses objectifs de croissance. Ce nouveau rôle est confié àMaarten van der Spek,de nationalité néerlandaise,qui a pris ses fonctions le 6 avril. Diplômé des Universités d'Amsterdam et de Tilburg, la recrue dispose de plus de vingt ans d'expérience dans la recherche, l'analyse des marchés et la stratégie d'investissement pour le compte d'Investment managers et d'investisseurs institutionnels de premier plan. Basé à Paris, il managera une équipe internationale et reportera à Laurent Ternisien, Chief Client Officer et membre de l'Executive Committee de BNP Paribas REIM.

