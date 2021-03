Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : un nouveau pas dans la dématérialisation Cercle Finance • 09/03/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mardi le lancement d'une solution de paiement instantané à destination de ses clients commerçants en Europe, une annonce qui confirme la bonne santé du secteur de la dématérialisation des paiements. Développée à partir de la plateforme ouverte Token, l'offre clé en mai 'Instanea' permet des paiements de compte à compte rapides et garantit la sécurité des transactions, assure la banque française. BNP Paribas évoque une solution qui réduit le risque d'impayés en e-commerce tout en améliorant l'expérience client. La solution doit être déployée en France pour les clients commerçants du groupe dans le cadre d'une première phase pilote, avant une mise en place élargie au reste de l'Europe.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.61%