BNP-Paribas : tutoie les 60E, 'gap' des 59E refermé

(CercleFinance.com) - La tendance était repassée 'bull' depuis le franchissement des 55E mais l'objectif était encore difficile à cibler début octobre : cela pouvait être logiquement le zénith annuel des 57,6E 18/05 et 07/06, puis le comblement du 'gap' des 59E du 28/05/2018... mais il semble à présent que ce sera au moins les 64E du 30/04/2018 et pourquoi pas le quadruple zénith des 68,5/69E de 5 mai 2017 au 29 janvier 2018.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.06%