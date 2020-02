Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : trois nominations dans l'activité RETF Cercle Finance • 04/02/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Transaction France annonce trois nouvelles nominations en ce début 2020 pour renforcer ses équipes Activité en Île-de-France, dont celle de Nathalie Deloeuvre comme directrice de l'équipe Ouest IDF. La société de services immobiliers ajoute qu'Adrien Bougnoux secondera Nathalie Deloeuvre dans ses missions en tant que directeur adjoint de l'équipe Ouest IDF, tandis qu'Eric Yalap est nommé directeur de l'équipe Nord IDF.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.35%