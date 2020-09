Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : tente de préserver les 30E Cercle Finance • 25/09/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas tente de préserver les 30E après s'être enfoncé sous les 31E (ex-zénith des 26 mars et 29 avril) mais il n'existe pas vraiment de 'support' à ce niveau (autre que psychologique) et l'objectif demeure le comblement du 'gap' des 28,98E du 25 mai dernier, puis la zone d'accumulation des 28E

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.92%