BNP-Paribas : tente de déborder les 63E

(CercleFinance.com) - BNP-Paribas est dopé par ses profits records (plus de 10MdsE) et tente de déborder le zénith des 63,2E du 1er février.

En cas de succès, le titre s'en ira combler le 'gap' des 66,41E du 10 février 2022 puis la résistance historique majeure des 67E du 9/2/2022 et 31/10/2017.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.01%