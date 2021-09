Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : tente de combler le 'gap' des 53,54E information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas a retrouvé du soutien vers 51E, son plancher du 3 août dernier et va tenter de combler le 'gap' des 53,54E. Le titre commence à ébaucher un canal de consolidation latéral 51/54,8E et son évolution moyen terme dépend de la sortie par le haut ou par le bas qui sont actuellement à 50/50 de probabilité. NB : sur les 6 derniers mois, BNP-Paribas dessine l'ébauche d'une vaste structure en 'double-tête/épaules' sous 53,5/57/54,8E dont la ligne de cou gravite vers 50.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.60%