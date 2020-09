Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas Suisse se retire du financement de transactions sur les matières premières Reuters • 23/09/2020 à 12:11









PARIS, 23 septembre (Reuters) - La filiale suisse de BNP Paribas BNPP.PA a annoncé l'arrêt de ses activités de financement des transactions dans le secteur des matières premières, confirmant la désaffection des grandes banques pour ce segment dans le cadre de la réduction de leur exposition au risque. "BNP Paribas (Suisse) SA a décidé de mettre fin à son activité de financement transactionnel dans le secteur des matières premières. Ce désengagement s'effectuera dans des conditions permettant de préserver l'intérêt des clients", déclare la société dans un communiqué. Elle ajoute envisager un plan social qui concernerait jusqu'à 120 personnes à Genève. Le mois dernier, ABN Amro ABNd.AS avait annoncé son propre retrait du financement de transactions sur les "commodities" après une série de pertes. (Gus Trompiz et Maya Nikolaeva, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -1.88% BNP PARIBAS Euronext Paris -2.37%