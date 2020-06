Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : stratégie biodiversité pour Real Estate Cercle Finance • 15/06/2020 à 16:32









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate, filiale du groupe BNP Paribas, annonce qu'il restructure sa stratégie biodiversité en se dotant d'une charte dédiée et d'une feuille de route opérationnelle pour 'repenser la nature en ville'. 'A travers 7 objectifs, BNP Paribas Real Estate s'engage à intégrer la biodiversité dans toutes ses activités en Europe et à développer, partager, valoriser une culture et des savoir-faire en la matière au sein de l'écosystème immobilier', explique le groupe.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -1.00%