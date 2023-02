Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - BNP Paribas gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire, avec un objectif de cours relevé de 68 à 72 euros.



'La BNP reste notre premier choix parmi les banques françaises', affirme le broker dans le résumé de sa note, mettant en avant 'une croissance plus forte des bénéfices et des ROTE (retour sur fonds propres tangibles) à deux chiffres en vue'.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.72%