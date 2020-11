Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : Sofia Merlo, nouvelle DRH Groupe Cercle Finance • 02/11/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination, à compter de ce jour, de Sofia Merlo en tant que directrice des ressources humaines groupe et son entrée au sein du comité exécutif. Elle succède ainsi à Yves Martrenchar qui devient Senior Advisor et prendra sa retraite au mois de mai. Sofia Merlo a commencé sa carrière au sein du groupe en 1985 au service de la clientèle entreprises et a dirigé le centre d'Affaires de la région sud-ouest en France. En 2000, elle rejoint la direction des ressources humaines groupe. Quatre ans plus tard, elle devient responsable de la gestion des carrières du groupe. En 2009, Sofia Merlo rejoint la Banque Privée en France. Elle en prend la direction en 2010 avant de devenir co-directrice générale du 'Wealth Management' de 2012 à 2020. Sofia Merlo est par ailleurs membre du conseil d'administration de BNPParibas Fortis, membre du conseil de surveillance de la BMCI Maroc, et membre du conseil d'administration de BNPParibas Polska.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.65%