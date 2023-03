Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : se repositionne au-dessus des 55E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas se repositionne au-dessus des 55E (moyennant un 'gap' au-dessus des 53,33E) : déjà +8E repris (+15%) et le refranchissement des 54E ouvre un vrai boulevard techniquement jusque vers 57E (50% de retracement de la baisse depuis 67E) et 60E (62% de retracement).





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +4.15%