BNP-Paribas : se hisse vers la résistance majeure des 53E

(CercleFinance.com) - BNP-Paribas se hisse au contact de la résistance majeure des 53E (testée les 8, 10 puis 12 mars dernier), toute proche de celle des 54E des 6 janvier et 19 février 2020). Un franchissement libèrerait un potentiel de +3,5E environ compte tenu d'une récente consolidation au contact des 49,6E... ce qui permettrait de combler le 'gap' des 56,75E du 29/05/2018.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.20%