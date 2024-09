BNP Paribas, Sanofi, TotalEnergies...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - BNP Paribas

BNP Paribas annonce avoir signé un accord avec HSBC en vue de l'acquisition de ses activités de banque privée en Allemagne. Cette acquisition permet à BNP Paribas Wealth Management de se placer parmi les tout premiers acteurs du secteur en Allemagne et de porter ses actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d'euros. La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2025, et est soumise à l'accord des autorités compétentes.

Crossject

La société pharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.

Eagle Football

La cotation du titre Eagle Football Group a été temporairement suspendue jeudi 12 septembre. L'ex-OL groupe rappelle que cette suspension est intervenue après que John Textor, propriétaire du groupe, a déclaré lors de sa conférence de presse de rentrée le 11 septembre qu'il allait "proposer un plan d'offre" pour les actions en circulation "avec évidemment une prime substantielle par rapport au prix d'aujourd'hui". Eagle Football Group affirme qu'il n'existe "aucune discussion entre John Textor, Eagle Football Holding et Eagle Football Group sur un éventuel projet d'offre visant les titres d'Eagle Football Group", et que la cotation des titres Eagle Football Group, reprendra lundi 23 septembre 2024.

Genoway

La société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles de recherche préclinique génétiquement modifiés pour contribuer à l'invention de médicaments précisera ses résultats du premier semestre.

Gensight

La biotech annoncera ses résultats du premier semestre.

HDF Energy

Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène présentera ses résultats du premier semestre.

Innate Pharma

Innate Pharma annonc que la Food and Drug Administration (l'agence américaine du médicament) a autorisé l'initiation du développement clinique et d'un essai clinique de Phase 1 avec IPH4502, son conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant Nectine-4 et différencié grâce à un inhibiteur de topoisomérase I comme agent cytotoxique. Innate prévoit de débuter l'essai de Phase 1 dans les prochains mois.

IT Link

Au 1er semestre 2024, le Groupe IT Link a enregistré un résultat net de 1,79 million d'euros, en baisse de 3,2% et un résultat opérationnel de 2,92 millions d'euros, en progression de 2,6%. Ce dernier a représenté 7% contre 7,6% un an auparavant. " L'effet calendaire négatif d'un jour de production sur le semestre (-0,8 point) a été compensé par la consolidation de la filiale Ciao " a commenté l'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés. Sur cette période, le groupe a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 11,6% à 41,94 millions d'euros.

Quadient

Le groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier livrera ses résultats du premier semestre.

Sanofi

Sanofi indique que la FDA des États-Unis a approuvé son Sarclisa, en association avec un traitement conventionnel, pour le traitement de première ligne d'adultes atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une transplantation. Le Sarclisa est le premier anti-CD38, en association avec le protocole VRD (traitement de référence) ayant permis de réduire significativement la progression de la maladie ou le risque de décès (de 40 %), comparativement au protocole VRd seulement, chez des patients porteurs d'un MMND, non éligibles à une transplantation.

TotalEnergies

TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un accord portant sur la fourniture par TotalEnergies de carburant d'aviation plus durable aux compagnies du Groupe Air France-KLM, représentant jusqu'à 1,5 million de tonnes sur une période de 10 ans, soit jusqu'en 2035. Il s'agit de l'un des plus importants contrats d'achat de SAF signés par Air France-KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de carburant d'aviation plus durable, avec respectivement 17 et 16% de la production mondiale.

Vivendi

Vivendi a annoncé que certains actifs qu'il détient, dont les activités opérationnelles sont très proches de celles de Canal+, font l'objet d'un transfert vers cette dernière société dans un souci de cohérence. Canal+ va ainsi regrouper aux côtés de ses activités existantes GVA, une société de services de télécommunications en Afrique, dont l'accès à l'internet haut débit est commercialisé sous la marque Canalbox; la plateforme de streaming vidéo Dailymotion; les salles de spectacle L'Olympia et le théâtre de L'OEuvre en France, ainsi que les salles de cinéma CanalOlympia en Afrique.