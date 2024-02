BNP Paribas, Sanofi, Dassault Systèmes... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - BNP Paribas

Première banque française à publier ses comptes du quatrième trimestre, BNP Paribas a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes. Entre octobre et décembre, le résultat net, part du groupe, a chuté de 50% à 1,069 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 1,74 milliard d'euros. Il a été pénalisé "par les éléments extraordinaires négatifs et notamment des provisions extraordinaires pour litiges liées en particulier aux portefeuilles de prêts hypothécaires de Personal Finance et de la Pologne".

Bonduelle

Le spécialiste des légumes en conserve et surgelés divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice par action ajusté en croissance de 6% à 0,36 euro au quatrième trimestre. Sa progression s'est même élevée à 14% à taux de change constants. Il a par ailleurs enregistré une progression de 1 point de sa marge opérationnelle ajustée à 35,9%. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du fleuron technologique français a progressé de 4% à 1,64 milliard d'euros. Il a augmenté de 8% à taux de change constants.

Exail

Exail Technologies annonce avoir remporté un contrat de 28 millions d'euros pour fournir un système de drones à la marine des Émirats arabes unis. Le spécialiste des technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique précise que le programme devrait débuter dès le mois de février et générer des revenus en 2024. Il s'étalera sur 3 ans.

Figeac Aero

Au troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 (du 1er octobre au 31 décembre 2023), le chiffre d'affaires consolidé de Figeac Aero ressort à 96,6 millions d'euros, en croissance organique de 14,3% (+10,8% en données publiées, incluant un effet de change défavorable de 3,1 millions d'euros). Le groupe continue de bénéficier du dynamisme de la division aérostructures & aéromoteurs, qui affiche une progression organique de 15,3% (+11,4% en données publiées) avec un chiffre d'affaires de 88,1 millions d'euros.

GL Events

GL Events annonce la conclusion d'un accord en vue d'organiser la cession par la société belge Sofina de 8% de son capital et la sortie de Sofina du capital de Polygone, sa holding de contrôle. Sofina, Trévise Participations et Le Grand Rey ont conclu des accords organisant la cession hors marché de près de 2,4 millions d'actions GL events détenues par Sofina au bénéfice de Trévise Participations pour un prix par action de 18,40 euros, et la cession de l'intégralité des 221076 actions Polygone détenues par Sofina, soit 20,96% du capital, au bénéfice de la société Le Grand Rey et Trévise Participations.

Hopscotch

Hopscotch annonce que l'assemblée générale mixte des actionnaires, réunie ce mercredi a approuvé à la majorité qualifiée, l'apport en nature et l'augmentation du capital social de la société. Le groupe de conseil en communication précise que son capital est ainsi porté à 2,25 millions d'euros divisé en 3 millions d'actions actions de 0,75 euro de valeur nominale. L'opération conduit à constater une prime d'apport de 3,95 millions d'euros. A l'issue de l'assemblée générale, Hopscotch a également procédé à la réalisation définitive de l'acquisition des entités Interface Tourism.

Graines Voltz

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour l'exercice 2022/2023 s'établit à 133 millions d'euros, en progression de 0,6% à périmètre courant par rapport à l'exercice précédent. À périmètre constant, l'activité est en recul de 2,4%. En France, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 86,6 millions d'euros, en progression de 1,9%. Son résultat opérationnel courant s'établit à 2,4 millions d'euros contre 6,3 millions d'euros pour l'exercice précédent. Sur cette période, le résultat net part du groupe s'établit à 661 000 euros, contre 5,2 millions d'euros il y a un an.

GTT, TotalEnergies, Bureau Veritas

À l'occasion du salon Hyvolution Summit 2024, GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont annoncé le succès de leur projet de développement conjoint, qui s'est illustré par l'obtention de deux approbations de principe auprès de Bureau Veritas. La première approbation concerne la conception d'un système de confinement à membrane cryogénique pour l'hydrogène liquéfié développé par GTT. La seconde porte sur la conception préliminaire d'un hydrogénier d'une capacité de 150000 m3 et équipé du système de confinement à membranes GTT.

Neoen

Neoen annonce le démarrage de la construction de sa batterie Isbillen Power en Suède. Cette batterie lithium-ion de 93,9 MW-93,9 MWh, la plus grande des pays nordiques, sera située dans le comté de Västernorrland, à quelques kilomètres de Storen Power Reserve (52 MW-52 MWh), l'autre batterie suédoise de Neoen dont la construction est en cours d'achèvement. Isbillen Power Reserve sera raccordée à la ligne de transmission 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue au cours du premier semestre 2025.

NRJ Group

Le groupe de médias donnera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Pluxee

Introduction en Bourse

Sanofi

Sanofi a dévoilé une augmentation du bénéfice par action des activités de 8,2% à taux de change constants à 1,66 euro. En 2023, le bénéfice net par action des activités a atteint 8,11 euros, en hausse de 5,4% à taux de change constants. Sur la même base, le groupe pharmaceutique a enregistré des ventes en progression de 9,3% au quatrième trimestre à 10,919 milliards d'euros.

Voltalia

Le chiffre d'affaires 2023 de Voltalia s'établit à 495,2 millions d'euros, soit une hausse de 6% par rapport à 2022 (à taux de change courants et constants). Les ventes d'énergie et les services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 60% et de 40% à ce chiffre d'affaires. L'entreprise confirme l'objectif 2023 d'EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros. Cette performance représente une multiplication par 2 par rapport à 2022 et par 4 par rapport à juin 2019, date de la fixation de l'objectif.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance pour la vente à distance présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.