(CercleFinance.com) - BNP-Paribas s'enfonce sous 54E, une étape cruciale, teste le plancher des 53,8E du 30/11/2021 (et ex-zénith du 14/02/2020).

En cas de poursuite du repli, le prochain support se dessinerait vers 51,15E, le plancher du 20/09/2021.

Le support suivant se situerait au niveau du support des 47,8E du 19 juillet.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -8.14%