Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : s'associe à Orange Business Services Cercle Finance • 13/01/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - BNP Paribas s'associe à Orange Business Services, afin de déployer la technologie réseau SD-WAN dans plus de 1 800 agences en France. En intégrant la solution Flexible SD-WAN d'Orange Business Services, BNP Paribas va bénéficier 'd'un socle technologique moderne et agile sur lequel s'appuyer pour accélérer sa transformation digitale'. La technologie SD-WAN offre un déploiement rapide et facile de nombreux services tout en étant évolutive et flexible. En déployant cette solution, BNP Paribas va bénéficier d'une connectivité réseau hybride et cloud native, multi-cloud, multi-accès, multi-applications, ainsi que d'une gestion centralisée et optimisée et d'un routage intelligent pour sa nouvelle infrastructure, assure le communiqué des deux entités.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.29%