BNP Paribas: RNPG attendu en hausse pour 2024

(CercleFinance.com) - Confirmant la trajectoire de croissance régulière de son résultat net part du groupe (RNPG) à travers le cycle, BNP Paribas estime que 'l'année 2024 s'inscrira à un niveau supérieur au résultat net distribuable publié en 2023'.



Il confirme aussi l'objectif de ROTE de 11,5 à 12% à horizon 2025, ainsi que celui de 12% en 2026. Cette trajectoire, associée à un taux de distribution de 60%, devrait permettre un retour aux actionnaires de l'ordre de 20 milliards d'euros en cumul sur 2024-2026.



Parallèlement, BNP Paribas annonce une accélération et un élargissement des mesures d'efficacité opérationnelle d'environ 400 millions d'euros récurrents, portant ainsi l'objectif du plan 2022-2025 à 2,7 milliards d'euros.



Le groupe bancaire confirme aussi l'objectif d'effet de ciseaux supérieur en moyenne à deux points sur le plan 2022-2025 et réitère son objectif de coût du risque inférieur à 40 points de base chaque année sur la durée du plan.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.95%