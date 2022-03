Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas: risque de rechute vers 48E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 11:14









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ne parvient plus à progresser malgré la hausse des taux (le rendement de l'OAT '10 ans' s'est envolé vers 0,98%) : le titre bute sur les 54E (ex-plancher du 30/11) puis 54,5E (ex-zénith du 17/03).

Le titre retombe de -8% par rapport à son récent sommet, malgré une FED qui promet de durcir sa politique monétaire plus rapidement que prévu: qu'est-ce qui peut soutenir le titre et l'empêcher de retomber vers 48E (ex-plancher du 20/07/2021) si par ailleurs l'économie ralentit ?







Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.02%