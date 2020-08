Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : rétrograde vers 35,7E Cercle Finance • 14/08/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rétrograde vers 35,7E après avoir échoué dans le re-test du sommet du canal de consolidation latéral (en construction depuis le 2 juin)qui culmine vers 38,5E: le titre se retrouve à mi-chemin du support des 34,3/34,1E (du 31/07). Pas d'indication directionnelle à moins de sortir de la fourchette 34/38,5E pour schématiser.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.55%