Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: résultats sans grande surprise, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait état jeudi de résultats trimestriels en ligne avec les attentes avec un bénéfice net en baisse de 7% en raison notamment d'une hausse de sa charge d'impôts.



Le résultat net part du groupe ressort ainsi à 2,66 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, à comparer avec 2,77 milliards sur la même période de 2022.



Son produit net bancaire s'est établi à 11,58 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport aux 11,14 milliards d'euros publiés au titre du troisième trimestre 2022.



Au 30 septembre, le ratio 'common equity Tier 1' (CET1) atteignait 13,4%, contre un consensus de 13,3%.



L'actif net comptable tangible par action s'élève à 86,3 euros, soit une croissance de 33,2% depuis le 31 décembre 2018, illustrant d'après le groupe sa création de valeur 'continue' au travers des cycles économiques



A la Bourse de Paris, l'action BNP Paribas, en repli de 5%, signait la deuxième plus forte baisse du CAC 40 jeudi matin derrière Teleperformance.



Le titre s'adjuge encore 5,5% depuis le début de l'année, une performance conforme à celle de l'indice bancaire européen (+5,1%).





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.09%