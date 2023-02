BNP Paribas: résultats salués par les analystes information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 5% en deux séances après l'annonce de ses résultats 2022.



BNP Paribas a annoncé hier un résultat net part du groupe de 10,2 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 7,5% (+19% hors éléments exceptionnels), avec un résultat brut d'exploitation de 16,7 milliards, en augmentation de 10,5% (+9,3% à périmètre et change constants).



Le groupe vise une croissance annuelle moyenne de son résultat net part du groupe de plus de 9% entre 2022 et 2025. Il anticipe aussi une croissance annuelle moyenne forte et régulière du BNPA de plus de 12%, soit une progression de 40% sur la période 2022-2025.



Suite à ces annonces, Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur BNP Paribas avec un objectif de cours relevé de 74 à 75 euros, au lendemain de la publication des résultats annuels du groupe bancaire, accompagnés d'un relèvement de ses perspectives pour 2025.



Si BNP Paribas a dévoilé un résultat net légèrement inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre, le bureau d'études note un impact de la cession de BancWest conforme aux attentes, et un 'bilan solide avec un retour de capital attractif'.



'Le groupe a un business model très solide et diversifié et des perspectives de croissance et de retour de capital attractives, alors que le titre se traite à seulement 0,79 fois la TBV (valeur comptable tangible)', ajoute l'analyste.



Credit Suisse maintient également sa note de surperformance sur le titre BNP Paribas, avec un objectif de cours relevé de 75 à 78 euros.



Alors que la BNP a annoncé un bénéfice net avant impôts ajusté au 4ème trimestre 2022 1 % inférieur au consensus (en raison de la hausse des coûts), le groupe bancaire a décidé d'ajuster à la hausse le résultat distribuable de 2023 (+1 milliard d'euros) et cible des revenus plus élevés pour 2025 (+ 3 milliards d'euros, fruit du réinvestissement du produit de Bancwest).



Dans ces conditions, Credit Suisse relève ses estimations du BPA 2023-25 de 4% environ pour s'aligner sur les nouvelles orientations (que BNP décrit comme ' conservatrices ').



Barclays a annoncé dans sa dernière étude avoir relevé de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sa recommandation sur le titre BNP Paribas, qu'il assortit d'un objectif de cours revu à la hausse de 60 à 70 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique qu'il juge que les banques françaises sont bien positionnées pour l'année 2023, à la fois en termes de qualité d'actifs et de perspectives de résultats.



A l'échelle européenne, l'analyste estime que BNP est tout particulièrement bien placé, ce qui motive son relèvement de recommandation.



Barclays - qui fait du titre sa 'valeur préférée' (top pick) au sein du secteur - maintient en parallèle sa recommandation 'surpondérer' sur Société Générale.