BNP-Paribas : repasse les 54E, les 54,77E à portée immédiate

(CercleFinance.com) - BNP-Paribas bénéficie d'une soudaine remontée des rendements obligataires (+6,5Pts sur les émissions en Euro comme les OAT): le titre repasse les 54E, les 54,77E (zénith des 25 juin et 11 août) sont à portée immédiate. L'objectif suivant se situerait vers 56,24E: comblement du 'gap' du 17 juin.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.04%