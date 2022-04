Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas: repasse les 48E, résistance à 50E information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Après 10% perdus en 4 séances et un double-test des 46,55E (non loin du plancher annuel des 45,3E du 7 mars), BNP-Paribas repasse les 48E.

Le titre vient en fait d'aligner 7 séances de repli consécutives (validant un 'M' baissier) et rencontrera une première résistance vers 50E (résistance oblique court terme).





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.76%