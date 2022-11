Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : repasse au-dessus des 44E après résultats information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 17:51









(CercleFinance.com) - Les résultats sont à la hauteur des attentes, la rentabilité au rendez-vous et c'est salué par le marché : BNP-Paribas repasse au-dessus des 44E et pourrait poursuivre en direction de la grosse résistance des 50,5E des 15 au 17 août puis du 13 septembre.





