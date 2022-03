Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas: repart à l'assaut des 54E ? information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rebondit de +3% vers 51,5E et prend avec un temps de retard la forte hausse des taux survenue la semaine dernière (le rendement de l'OAT '10 ans' s'est envolé au-delà de 1%) : le titre devrait tenter de rejoindre les 54E (ex-plancher du 30/11) puis 54,5E (ex-zénith du 17/03).

Mais on ne peut exclure de voir le titre de retomber vers 48E (ex-plancher du 20/07/2021) si par ailleurs l'économie ralentit et que les défauts de remboursement se multiplient.









Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.98%