(CercleFinance.com) - BNP-Paribas repart à l'assaut des 33E (l'ex-plancher intraday du 15 juin) et pourrait tester dans la foulée des 34,1E, l'ex-support du 31/07 avant d'essayer de combler le 'gap' des 34,44E du 18 septembre

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +5.21%