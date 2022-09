Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : renoue avec les 49,5E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas renoue avec les 49,5E dans le sillage de la décision de la BCE du 7/8 : le titre tente de percer la résistance oblique moyen terme issue du zénith des 68E du 10 février.

Une clôture au-delà des 49E, suivi d'un franchissement des 50,6E validerait un scénario haussier avec la grosse résistance des 54,5/55E du 16/03 au 31/05.





