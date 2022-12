BNP Paribas renforce son dispositif dédié à la gestion d’actifs privés

(AOF) - BNP Paribas a annoncé la création de Private Assets, une Business Unit au sein de son pôle Investment and Protection Services (IPS) avec pour ambition de devenir un acteur européen de premier plan dans le domaine de la gestion d’actifs privés. Intégrée à BNP Paribas Asset Management et opérationnelle dès janvier 2023, Private Assets regroupera les expertises de plusieurs métiers du pôle IPS dédiées à la gestion d’actifs privés, représentant au total plus de 30 milliards d’euros d’encours gérés et conseillés.

Il comprendra les activités de gestion d'actifs privés de Principal Investments et de sa filiale BNP Paribas Agility Capital ; les activités de gestion d'actifs privés de BNP Paribas Asset Management aujourd'hui réalisées par les équipes Private Debt & Real Assets et une partie des activités de gestion d'actifs privés de BNP Paribas Cardif (activités d'investissement via un mandat de conseil en sélection de fonds).

Private Assets opérera en étroite collaboration avec BNP Paribas CIB et les différents réseaux de distribution du groupe.

Private Assets sera placée sous la direction de David Bouchoucha qui devient Responsable des Gestions d'actifs privés, rapportant directement à Sandro Pierri, Directeur général de BNP Paribas Asset Management.

Pour Renaud Dumora, Directeur Général adjoint de BNP Paribas et Responsable d'Investment & Protection Services : " La gestion d'actifs privés, dont le marché a triplé en 10 ans, constitue l'un des relais de croissance identifiés dans notre plan stratégique GTS 2025 et plus particulièrement pour le pôle IPS dédié notamment à l'épargne et à l'investissement. Si plusieurs des métiers du pôle IPS ont déjà développé de fortes expertises dans la gestion d'actifs privés, les réunir nous permettra de nous renforcer et de proposer une offre plus large et différenciante. "