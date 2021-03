Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : renforce sa présence aux Pays-Bas Cercle Finance • 09/03/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Wealth Management renforce sa présence aux Pays-Bas pour servir les grandes familles et entrepreneurs néerlandais. Bernt Kok a été nommé CEO de BNP Paribas Wealth Management aux Pays-Bas. Il est accompagné par Arjan van Rijn nommé Responsable des Key Clients. ' A travers le développement de ce nouveau pôle aux Pays-Bas, les clients néerlandais peuvent accéder à une offre enrichie - notamment en private equity, gestion sous mandat et financement - et bénéficier de l'expertise du Groupe en banque de financement et d'investissement ainsi qu'en immobilier ' indique le groupe.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -1.07%