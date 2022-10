Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : remonte vers 46,8E, les 50E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:17









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas remonte vers 46,8E après avoir préservé in-extremis le plancher annuel des 41,1E (à 1% près) du 14 juillet dernier.

Le titre pourrait venir tester la résistance oblique majeure des 50E issue du zénith des 54,3E.

En cas de rechute, le support le plus crucial reste 39,2E, l'ex-plancher du 21/01/2021 et 14/08/2019: une cassure validerait un re-test du nadir historique des 25,25E du 17/03/2020.







Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.74%