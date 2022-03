Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : remonte au-delà de 54E information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas, dopé par la hausse des taux (le rendement de l'OAT '10 ans' s'envole de 0,82 à 0,90% lundi, puis vers 0,98% ce mardi) remonte au-delà de 54E (ex-plancher du 30/11) et se rapproche des 54,35E (ex-zénith du 16/03).

La hausse des valeurs bancaires est si robuste qu'elle entraine celle du CAC40 alors que globalement, la FED promet de durcir sa politique monétaire plus rapidement que prévu.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.28%