BNP Paribas REIM : signe une vente à Luxembourg

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management), pour le compte du fonds Next Estate Income Fund III, annonce avoir signé avec Grossfeld PAP la vente du projet de bureaux Kockelscheuer à Luxembourg. 'L'actif doit être livré au premier trimestre 2022 et vise la certification environnementale BREEAM Excellent. L'immeuble de bureaux de cinq étages compte environ 4.090 m² de surface locative de bureau, entièrement louée dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans', indique BNP Paribas REIM. Kockelscheuer est situé dans le quartier de la Cloche d'Or à Luxembourg.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.63%