BNP Paribas REIM : annonce plusieurs nominations

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce ce jour plusieurs nominations s'agissant de son organisation européenne. Ainsi, Sigrid Duhamel est nommée Global CIO, en plus de sa fonction actuelle de CEO France. Claus Thomas assumera également la supervision des activités de Separate Account et du marché britannique, parallèlement à ses responsabilités de CEO de l'Allemagne. Jean-Maxime Jouis, Head of Fund Management pour la France, prendra aussi le rôle de Global Head of Fund Management. Enfin, Xavier Mouette est nommé European Senior Transaction Manager. 'En structurant notre gouvernance, nous entendons accroître notre empreinte européenne tout en conservant notre expertise spécifique à chaque marché', commente Nathalie Charles, Global Head of Investment Management.

