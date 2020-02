Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas REIM : acquisition en VEFA à Marseille Cercle Finance • 27/02/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce ce jour l'acquisition d'un établissement situé dans le nouveau quartier d'Euro méditerranée de Marseille, auprès du promoteur COFFIM. Le projet en VEFA, dont la livraison est prévue fin 2021, accueillera le groupe hôtelier Meininger. 'L'actif proposera un concept hybride alliant le service et le confort d'un hôtel à l'aménagement d'espaces partagés d'une résidence hôtelière comme une 'guest kitchen', des chambres avec une capacité d'accueil modulable allant de la chambre double à des chambres 'dortoirs de 6 lits', afin d'accueillir un public diversifié, en répondant aussi bien aux attentes d'une clientèle d'affaires que d'une clientèle d'agrément', développe BNP Paribas REIM.

