BNP Paribas REIM : acquisition d'un portefeuille de 5 actifs immobiliers de santé en Belgique

(AOF) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Belgique, a récemment acquis l’ensemble des parts d’un portefeuille détenant cinq maisons de retraite médicalisées en Flandre en Belgique : Wombat nv, Residentie De Vlamme nv, Zorgcampus Maasmechelen nv, Anima Vera nv et De Wandelgang nv. Cette acquisition a été faite auprès de Baltisse Real Estate nv/sa et pour le compte du fonds Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe).

Quatre de ces actifs sont localisés à proximité ou dans les trois plus grandes villes et agglomérations urbaines de Belgique que sont Bruxelles, Antwerp et Gent. Le cinquième actif est situé à Maasmechelen, près de Maastricht et Hasselt à la frontière néerlandaise.

Casper van der Woude, Directeur de BNP Paribas REIM Belgique et Luxembourg commente : " Healthcare Property Fund Europe continue de développer son portefeuille d'actifs de santé avec cette transaction off-market, qui est la première acquisition du fonds dans la région Benelux. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification géographique du fonds dans la zone Euro. Nous sommes ravis d'avoir acquis ce portefeuille de maisons de retraite médicalisées qui répond aux besoins de la population vieillissante en Belgique. "