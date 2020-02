Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas REIM : acquisition d'un immeuble à Hambourg Cercle Finance • 03/02/2020 à 12:56









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce avoir acquis le 'Deichtor Office Center', un immeuble de bureaux de 22.000 m2 à Hambourg, auprès de Westbrook Partners, pour le compte de son OPCI BNP Paribas Diversipierre. 'L'actif au design innovant est situé aux portes du port de Hambourg, à l'interface entre le centre-ville, la gare principale et l'Elbe. Entre les entrepôts historiques en briques rouges du quartier de Speicherstadt et les chefs-d'oeuvre d'architecture moderne du quartier de HafenCity, l'immeuble bénéficie d'un emplacement idéal et d'une excellente connexion aux transports en commun', indique BNP Paribas REIM. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.22%