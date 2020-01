Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas REIM : acquisition d'un immeuble à Bruxelles Cercle Finance • 20/01/2020 à 12:28









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce avoir acquis, pour le compte de son OPCI grand public BNP Paribas Diversipierre, un immeuble de bureaux d'une surface totale de 10.000 m² situé en plein coeur de Bruxelles. 'Sa localisation en angle sur l'une des plus prestigieuses avenues de la capitale belge, un axe particulièrement fréquenté mixant commerces et bureaux, lui offre une excellente visibilité et accessibilité en transports en commun', commente BNP Paribas REIM. Cette transaction intervient alors que le bâtiment est entièrement loué et occupé.

