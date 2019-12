Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas REIM : acquisition d'un ensemble à Paris Cercle Finance • 10/12/2019 à 17:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce ce mardi l'acquisition du Square d'Orléans, situé 80 rue Taitbout à Paris, pour le compte du fonds de pension danois PFA. 'Le Square d'Orléans est un ensemble immobilier exceptionnel de 14.000 m² édifié sur une parcelle de 5.700 m² au coeur du quartier de la Nouvelle Athènes dans le 9e arrondissement de Paris. Cet actif historique de style anglais construit à la manière des squares londoniens par Edward Cresy en 1830 fut la résidence d'illustres artistes tels que Frédéric Chopin, George Sand ou Charles Baudelaire. Il est inscrit aux monuments historiques', développe BNP Paribas REIM. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

