BNP Paribas REIM accélère son engagement dans l'immobilier de santé en Europe

En terme de gestion locative, près d'une trentaine de baux ont également été renouvelés au cours des 5 dernières années et une dizaine d'établissements de santé sont en cours de construction ou d'extension en Espagne, Allemagne, Italie et France, afin d'y développer l'offre de soins.

Sur ces douze dernières années, BNP Paribas REIM a ainsi fédéré une soixantaine d'investisseurs européens pour développer sa stratégie d'investissement sur le secteur de la santé, ce qui lui a permis de constituer un portefeuille de près de 80 établissements à l'échelle européenne, exploités par plus d'une vingtaine de groupes de locataires de référence, commerciaux ou associatifs.

2022 fut une année de croissance pour BNP Paribas REIM sur le secteur paneuropéen de l'immobilier de santé : les caps du milliard d'euros collecté et de 2 milliards d'euros d'opérations d'investissement et de cession ont été en effet franchis au cours de l'année. La société de gestion réaffirme ainsi son engagement dans cette classe d'actifs, initié en 2011 avec la création de Health Property Fund 1, premier OPPCI dédié à la santé, géré par BNP Paribas REIM.

