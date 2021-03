Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : refranchit les 52E, test imminent des 53,25E Cercle Finance • 30/03/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas refranchit les 52E, dernier palier avant le re-test du zénith des 53,25 de début mars (du 8) et du 20 février 2020. Autrement dit, une résistance majeure qui une fois surmontée, libèrerait un potentiel de hausse vers 59,8E (ex-'gap' du 25 mai 2018) puis 63E.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.57%