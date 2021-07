Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : referme le 'gap' des 52,13E du 27/04 Cercle Finance • 06/07/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Plombé par une spectaculaire détente des taux de 0,12 vers 0,0600%, les valeurs bancaires perdent -3% en moyenne et BNP-Paribas referme le 'gap' des 52,13E du 27/04. Si les taux poursuivent leur détente, BNP pourrait s'en aller test le plancher des 50,3E du 23 avril.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -3.19%