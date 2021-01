Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : rechute sur les 40E, méfiance sous 39,5E Cercle Finance • 29/01/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rechute sur les 40E et se rapproche du dernier support des 39,5E: une cassure aurait de fâcheuses conséquences car il n'y a guère de point d'appui avant 37,8E (ex-zénith des 12 et 28/08/2020) puis 33,25E, dernière zone d'accumulation avant l'envolée de +18% du 9/11 (et +8% le 10/11 vers 42,5E).

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.45%