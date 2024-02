Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP-Paribas : rechute sur 53E, repli de -5% hebdo information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas lâche-2,5% et rechute sur 53E: le titre subit un repli de -5% hebdo... après -10% la semaine précédente.

La perte annuelle flirte avec les -15% annuels alors que cette banque reste la favorite des gérants.

Le plus inquiétant, c'est que BNP-Paribas enfonce résolument le plancher des 54,4E du 1er juin puis surtout celui des 53,7E du 30 octobre dernier, un seuil de soutien technique majeur: le titre risque de chuter vers 50,5E, le plancher du 24 mars 2023.







