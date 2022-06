Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : rebondit sur 46,5E, vers 49,5E information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 09:09









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rebondit sur l'ex-plancher des 46,5E du 8 mars et 7 avril vers 49,5E, soit au contact de l'ex-support des 49,65E du 25 mars :le titre parvient donc à se maintenir au sein du corridor délimité par 46 et 54E.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.63%