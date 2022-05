Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : rebondit opportunément sur 49,85E information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:58









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas rebondit opportunément sur 49,85E, c'est à dire son support haussier oblique court terme.

Le titre revient au milieu de son biseau 54,5/49E et s'épargne ainsi une correction vers 46,5E voir 45,3E (du 7 mars), le point origine du support oblique moyen terme.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.89%