(CercleFinance.com) - Dopé par le rebond du secteur bancaire à Wall Street après l'intervention de Jerome Powell, BNP-Paribas rebondit de +3% vers 37,6E et teste la résistance oblique unissant les 2 précédents sommets (et cibles potentielles) des 39,45E, et 38,54E des 8 juin et 21 juillet respectivement. Globalement, le titre reste enfermé depuis début juin au sein d'un corridor 39,5/34E.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +3.80%