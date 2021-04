Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : réalise une opération immobilière à Montpellier Cercle Finance • 13/04/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce aujourd'hui avoir acquis en VEFA auprès de Linkcity Sud-Est quelque 8 300 m² de bureaux au sein de la ZAC 1 Cambacérès de Montpellier pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre. L'actif, nommé (Un)plug, dont la livraison est prévue au 1er trimestre 2023, s'élèvera sur 7 niveaux et se situera à moins de 5 min à pied de la nouvelle gare TGV de Cambacérès et du prolongement de la ligne 1 du tramway qui devrait s'achever en 2023. 'Nous avons ciblé ce nouveau quartier mixte dédié à l'innovation qui comptera plus de 130 000 m² de bureaux, d'établissements de formation supérieure et de commerces ', indique Carlos Camurça, directeur des investissements de BNP Paribas REIM France, qui espère par ailleurs que ce projet ' contribuera à renforcer l'attractivité de Montpellier, qui est une ville à fort potentiel. '

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.87%