BNP Paribas RE : les chantiers ont repris après le Covid

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce ce jeudi la reprise de 100% de ses chantiers en promotion immobilier d'entreprise et résidentiel. 'Les équipes Promotion Immobilier d'Entreprise, dirigée par Thomas Charvet, et Promotion Résidentielle, dirigée par Olivier Bokobza, ont travaillé ardemment à la reprise de l'activité des chantiers dès le 2 avril 2020, date de parution du guide de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), et ont finalisé le redémarrage progressif de la totalité de leurs chantiers sur l'ensemble du territoire lundi 25 mai, répondant ainsi à la demande du Gouvernement qui avait fixé l'ambition d'une reprise d'ici à la fin du mois de mai 2020', explique le groupe.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.21%