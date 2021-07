BNP Paribas rachète la société de paiements FLOA à Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale

(AOF) - BNP Paribas, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont signé un accord d'exclusivité, en vue de l'acquisition par le premier de de FLOA, un des leaders français des paiements et filiale des deux autres sociétés, pour un montant total de 258 millions d'euros pour des fonds propres s'élevant à 184 millions d'euros à fin 2020. Il serait réparti pour moitié entre le groupe Casino et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, soit 129 millions d'euros chacun.

Par ailleurs, le groupe BNP Paribas, deviendrait le fournisseur et le distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement fractionné des clients du groupe Casino, à travers la mise en place d'un partenariat commercial avec les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount. Cdiscount continuera notamment à opérer son activité de paiement par carte bancaire, en s'appuyant sur FLOA.

Le projet prévoit également un partenariat entre le groupe Casino et BNP Paribas pour le développement de l'activité paiement fractionné " FLOA PAY ". À ce titre, le groupe Casino sera intéressé au succès de l'activité de paiement à fort potentiel de développement.

L'opération envisagée fait l'objet d'un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée dans les prochains trimestres, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, notamment celles de l'Autorité de la concurrence française et de la Banque centrale européenne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.